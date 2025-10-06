پخش زنده
ورزشکاران حاضر در چهارمین مرحله از اردوهای آماده سازی تیم ملی دوومیدانی آقایان اعزامی به بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی صبح امروز دوشنبه در آزمونهای آمادگی جسمانی آکادمی ملی المپیک حضور یافتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوهای آماده سازی تیم ملی دوومیدانی با هدف حضور در بازیهای کشورهای اسلامی، بلافاصله پس از پایان مسابقات قهرمانی آسیا که چندی پیش به میزبانی کره جنوبی برگزار گردید با حضور ۳۰ ورزشکار آغاز شد.
در ادامه و پس از گذشت سه مرحله اردوی آماده سازی و با مشخص شدن نفرات اصلی و اعزامی این تیم به عربستان، چهارمین دور از اردوهای دوومیدانیکاران طی روزهای ۵ تا ۲۶ مهرماه در کمپ تیمهای ملی دوومیدانی (مجموعه آفتاب انقلاب) در حال برگزاری است که هر ۵ عضو این تیم صبح امروز در آزمونهای آمادگی جسمانی آکادمی ملی المپیک شرکت کردند.
محمدرضا طیبی (پرتاب وزنه)، علی فتحی گنجی (پرتاب نیزه)، مهدی پیرجهان (۴۰۰ متر با مانع)، علی امیریان و ارسلان حمیدی (دوهای ۸۰۰ متر و ۱۵۰۰ متر) اعضای تیم ملی دوومیدانی در این آزمونها را تشکیل دادند.
اسامی اعضای کادرفنی و سرپرستی این تیم نیز عبارت است از:
هادی سپهرزاد (سرمربی)، امیر الوند (مربی پرتاب وزنه)، حسن بادپی (مربی پرتاب نیزه)، مهدی زمانی (مربی ۴۰۰ متر با مانع)، نیجل آموس آفریقایی (مربی دوهای ۸۰۰ و ۱۵۰۰ متر) و رضا رایگان (سرپرست اردو).