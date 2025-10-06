به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز با بیان اینکه این هفته فرصتی مغتنم برای جلب توجه افکار عمومی، مسئولان و خانواده‌ها نسبت به حوزه‌ کودک و فرصت مناسبی برای تجلیل از فعالان حوزه کودک است گفت: سعی کرده‌ایم تا با برنامه‌ریزی مناسب از توان واحد‌های مختلف فرهنگی، هنری، ادبی و آموزش و پژوهش برای اجرای فعالیت‌ها بهره ببریم.

عاشری گفت: برنامه‌های ویژه هفته ملی کودک از روز سه‌شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا روز دوشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۴ با شعار «کودکان حال خوش زندگی» و بر اساس روزشمار ادامه دارد.

وی برگزاری جشن‌های آغاز هفته ملی کودک در مدارس و مراکز کانون، برگزاری میهمانی گل‌ها و دعوت از دانش آموزان برای حضور در کتابخانه‌های کانون و آشنایی با فعالیت‌های این سازمان از جمله برنامه ها اعلام کرد.



وی با اشاره به افتتاح کانون پرورش فکری در اسلام آباد کرج گفت: ویژه برنامه روز کودک، روز قصه، جشنواره بادبادک‌ها، ثبت نام رایگان کودکان در این هفته برگزار می شود.

عاشری ادامه داد: برگزاری جشن نوخوان‌ها روز‌های ۱۹ تا ۲۱ مهر ویژه کلاس اولی و دومی‌ها، حضور پیک امید و نشاط در روستا‌ها، جشنواره بازی‌های خانوادگی در بوستان ایران کوچک کرج نیز در این هفته تدارک دیده شده است.

وی از تدارک ویژه برنامه ای برای کودکان شهید در جنگ دوازده روزه خبر داد و گفت: ستاره‌های دنباله‌دار با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کودک و نوجوان به ویژه شهدای جنگ دوازده روزه تحمیلی اخیر، جشنواره شهید ریحانه سلطانی نژاد (کاپشن صورتی) به منظور تجلیل از فعالان حوزه کودک، دیدار فعالان کودک با نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج نیز برای آشنایی کودکان با فرهنگ ایثار و شهادت در نظر گرفته شده است.

وی اجرای پویش «خانه به وقت کودک»، رویداد «دستان توانمند کودک من» با تاکید برسازه‌های ماکارونی و آزمایش‌های علمی، ویژه برنامه قلب‌های رنگی، لبخند‌های شیرین، ویژه گرامیداشت کودکان با نیاز‌های ویژه و اهدای کتاب را از برنامه‌های اجرایی دانست که با مشارکت دستگاه‌های فرهنگی اجرا خواهد شد.