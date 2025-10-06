شناخت بانوی مبارز در برنامه «قرارگاه» از شبکه قرآن و معارف سیما و بررسی اقدامات و فعالیت‌های فرمانداری تهران در برنامه «تهران ۲۰» از شبکه تهران تقدیم مخاطبان می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «قرارگاه» دوشنبه ۱۴ مهرماه با موضوع بانوی مبارز از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می‌شود.

زن مسلمان در عرف اسلام همیشه به عنوان یاوری مقتدر، دوشادوش خانواده و جامعه اسلامی معرفی شده و حضور داشته است.

بر همین اساس قرارگاه موضوع این برنامه‌ خود را بانوی مبارز نام نهاده و میزبان طاهره بیگم سیدی، مسئول امور بانوان بنیاد فرهنگی خاتم الاوصیاء (ص)، مرجان بازرگانی، دبیر پویش مادران پرچمدار، زهرا بغدادی، همسر و خواهر سه شهید و زینب سادات گرامی، معاون فرهنگی فرهنگسرای امید بوده و در خصوص عنوان یاد شده با ایشان گفت‌و‌گو می‌شود.

«قرارگاه» دوشنبه ۱۴ مهر ماه ساعت ۲۱ به صورت زنده از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می‌شود.

برنامه «تهران ۲۰»

بررسی اقدامات و فعالیت‌های فرمانداری تهران با حضور «حسین خوش اقبال» امشب از قاب شبکه تهران تقدیم نگاه مخاطبان می‌شود.

به مناسبت ۱۴ مهر، روز فرهنگی شهر تهران، «حسین خوش اقبال»، فرماندار تهران، مهمان برنامه «تهران ۲۰» خواهد بود تا در خصوص نهضت مدرسه‌سازی شهرستان تهران، ایمنی و امنیت بازار بزرگ تهران و رفع ناترازی انرژی و تنش آبی گفت‌و‌گو کند.