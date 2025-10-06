معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس، با اشاره به جایگاه نهاد‌های مالی خدمات‌دهنده در بازار سرمایه گفت: سرمایه ثبت‌شده این نهاد‌ها به بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده که قابل‌رقابت با بانک‌های تجاری باسابقه کشور است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما عیوض‌لو در نشست بررسی وضعیت صنعت کارگزاری گفت: سرمایه ثبت‌شده شرکت‌های کارگزاری به حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده و مجموع سرمایه ثبتی نهاد‌های مالی خدمات‌دهنده در بازار سرمایه از ۶۵ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.

این رقم با سرمایه ثبت‌شده بانک‌های بزرگ و باسابقه کشور که بیش از ۶۰ سال سابقه دارند، قابل مقایسه است.

معاون نظارت بر ناشران و اعضای شرکت بورس و اوراق بهادار درباره پیگیری‌های کانون کارگزاران برای اصلاح نظام کارمزدی گفت:نامه‌ای از سوی کانون دریافت شد و جلسات متعددی در این زمینه برگزار گردید. چند محور در حوزه کارمزدی مطرح بود که یکی از آنها تنوع کارمزدی است. بخشی از این پیشنهاد‌ها به تصویب هیئت‌مدیره سازمان رسیده و می‌تواند در آینده بخشی از درآمد پایدار و خدمات مطلوب کارگزاری‌ها را تشکیل دهد.

معاون نظارت بر ناشران افزود:موضوع عدالت کارمزدی نیز در دستور کار قرار دارد؛ از جمله تعیین کارمزد برای معاملات دارایی صندوق‌ها و کارمزد واحد‌های سرمایه‌گذاری که اکنون در شرف تصویب است. این موضوع با توسعه سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار سرمایه هم‌راستا خواهد بود.

او در ادامه بیان کرد: در حوزه خدمات ارزش‌افزوده نیز بررسی‌های کارشناسی در حال انجام است تا شرکت‌های کارگزاری بتوانند سبد متنوع‌تری از درآمد و خدمات داشته باشند. تنظیم‌گری در این حوزه کار دشواری است، چراکه میان ذی‌نفعان و فعالان صنعت باید توازن ایجاد شود

عیوض‌لو در خصوص بازنگری کارمزد بورس‌ها گفت:کارمزد بورس تهران در سال ۱۴۰۰ بازنگری شد و قرار است در ادامه، کارمزد و سقف کارمزدی بورس کالا نیز مورد بررسی قرار گیرد.

او همچنین به عملکرد صندوق توسعه بازار سرمایه اشاره کرد و افزود:صندوق توسعه بازار در مقاطع مختلف نقش مؤثری در ثبات‌بخشی به بازار ایفا کرده است. پس از رخداد‌های اخیر، مشارکت مناسبی از سوی این صندوق شاهد بودیم؛ در مقطعی سهم مشارکت صندوق تا ۵۰ درصد رسید، اما اکنون با ورود بانک‌ها، این میزان به حدود ۳۵ درصد رسیده است.

معاون نظارت بر ناشران درباره انتشار اوراق تبعی نیز گفت:در این بخش، صندوق توسعه بازار با حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان مشارکت داشت و تمام اوراق عرضه‌شده به فروش رفت که این اقدام با نرخ‌های معقولی انجام شد. در این طرح، علاوه بر صندوق توسعه، سایر نهاد‌های مالی، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه نیز مشارکت داشتند

عیوض‌لو در پایان خاطرنشان کرد:شرکت‌های نرم‌افزاری فعال در بازار سرمایه باید منافع بلندمدت بازار را در نظر بگیرند؛ چراکه این رویکرد می‌تواند به استحکام و پایداری صنعت کمک قابل توجهی کند.