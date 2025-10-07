به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ محمدرضا رضایی رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان گفت: در راستای طرح برخورد با قاچاق، روز گذشته ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در کمربندی شیراز به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او ادامه داد: با هماهنگی قضایی در بازرسی از این کامیون ۳۲ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان بیان کرد: کارشناسان ارزش سوخت‌های کشف شده را ۱۲ میلیارد ریال برآورد کردند و راننده به مرجع قضایی معرفی شد.