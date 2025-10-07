به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ رسول ایزدپناه فرمانده انتظامی شهرستان فراشبند گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس آگاهی فراشبند هنگام کنترل جاده‌های اصلی به یک دستگاه وانت آریسان مشکوک و با هماهنگی قضایی آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو دو دستگاه بسته‌بندی قهوه و ماشین لباسشویی فاقد مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فراشبند بیان کرد: ارزش کالا‌های کشف شده توسط کارشناسان ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است و راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.