مجوز ۶۷ مکان مذهبی شامل مصلی، مسجد و مراکز عبادی اهل سنت و تشیع در خواف صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار خواف در جلسه شورای اداری شهرستان گفت:این اقدام با هدف ساماندهی اماکن مذهبی، تقویت فعالیت‌های دینی و گسترش حضور مردم در برنامه‌های فرهنگی و عبادی انجام شده است.

مهدی آسیایی افزود: در طول ۴۵ سال گذشته هرجا با وحدت و پیروی از ولایت عمل کرده‌ایم، موفق بوده‌ایم و امروز نیز این مسیر باید با دقت و بصیرت ادامه یابد.

وی در ادامه به ارائه گزارشی از آخرین وضعیت شهرستان خواف پرداخت و گفت: در طرح توسعه فضا‌های آموزشی نیز شهرستان خواف از جایگاه برتری برخوردار است و با وجود کمبود ۱۸۴ کلاس درس، با استفاده از ظرفیت نیکوکاران و حمایت‌های استانی به دنبال جبران این کمبود هستیم.

فرماندار خواف با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های عمرانی، فرهنگی و اجتماعی افزود: خوشبختانه با تعامل سازنده بین مسئولان استانی و شهرستانی، خواف موفق شده در ارزیابی‌های استانی رتبه دوم را در اجرای پروژه‌های عمرانی با ۱۷۱ پروژه و اعتباری بالغ بر ۶۲۰ میلیارد تومان کسب کند.