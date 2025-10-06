افتتاح جشنواره و نمایشگاه اقوام ایرانی
افتتاحیه جشنواره و نمایشگاه اقوام ایرانی، عصر امروز به مناسبت هفته تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
،شهردار منطقه ۵ در حاشیه مراسم افتتاح جشنواره و نمایشگاه اقوام ایرانی گفت: امروز روز اول هفته فرهنگی تهران است که با مصوبه شورای شهر از ۱۴ تا ۲۱ مهر به نام هفته تهران نامگذاری شده است. بر همین اساس و به همت شهرداری منطقه ۵ و ستاد گردشگری شهرداری نمایشگاه اقوامایرانی که از ۳۱ استان کشور در آن غرفه دارند در بوستان جوانمردان افتتاح شد.
محمدرضا پوریافر افزود: در این نمایشگاه فرآوردههای مختلف، صنایع دستی و گردشگری و غذاهای محلی و آداب و رسوم خاص اقوام و استانها به نمایش درآمده است.
شهردار منطقه ۵ ادامه داد: همزمان با این نمایشگاه رونمایی از روز کن را با پیشینه چند هزارساله تاریخی داریم. محدوده ارزشمندی که دارای هویت گردشگری و تاریخی است
حسین خوش اقبال فرماندار تهران در حاشیه این مراسم به خبرنگار ما گفت: در اولین روز هفته تهران در پارک جوانمردان، با هماهنگی و همراهی مجموعه شهراری تهران، وزارت میراث فرهنگی، وزارت ارشاد، سازمان کتابخانهها و آموزش و پرورش نمایشگاه و جشنواره اقوام ایرانی را در کنار معرفی تهران خواهیم داشت. همچنین امید داریم که مجموعه دانشگاهی ما نسبت به معرفی تهران و آداب و رسوم و فرهنگ و هویت این شهر با قدمت اقدامات و فعالیتهای لازم را داشته باشند.
وی افزود: به مناسبت هفته تهران، مراسم و نمایشگاهی در بوستان جوانمردان از همه اقوام و طوایف در استانهای مختلف ایران دایر شده و از مردم تهران دعوت میکنیم از این نمایشگاه بازدید داشته باشند تا با فرهنگ و آداب و رسوم مردم ایران اسلامی آشنا شوند.