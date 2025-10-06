پخش زنده
استفاده از کتابهای کمک آموزشی بدون مجوز در مدارس استان ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رییس اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: تنها کتابهای کمک آموزشی که مجوز و تاییدیههای لازم از سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی را دارند میتوانند به عنوان مکمل به دانش آموزان معرفی شود.
مجید صادق زاده افزود: در سالهای اخیر ترویج و عرضه کتابهای کمک آموزشی در کنار کتاب اصلیهای روند چشمگیری داشته که این گونه کتابها هزینههای سنگینی رو بر دوش خانوادهها گذاشته است.
وی با بیان اینکه عرضه بیش از پیش این کتابها میتواند خلاقیت را از دانش آموزان بگیرد افزود: وظیفه نظارت بر عرضه این گونه کتابها بر عهده آموزش و پرورش است.
وزارت آموزش و پرورش با هشدار به مدیران مدارس برای جلوگیری از ورود کتابهای کمک درسی به مدارس، از اولیاء دانش آموزان هم خواسته است مواردی که با آنها برخورد میکنند را گزارش دهند.
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی سامانهای به نشانی standard.roshd.ir دارد که ناشران میتوانند با مراجعه به این سایت مواد و منابع آموزشی خود را ثبت کرده و تاییدیه دریافت کنند. مدارس نیز میتوانند با مراجعه به این سایت فهرست کتابها و محصولاتی که تاییدیه دارند را مشاهده کنند.