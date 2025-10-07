به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ ابوالحسن مزارعی فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد گفت: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و به منظور جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی، ماموران انتظامی فیروزآباد هنگام کنترل جاده‌های اصلی، هشت دستگاه خودرو حامل بار قاچاق را متوقف کردند.

اوافزود: ماموران در بازرسی از این خودروها، در مجموع یک دستگاه یونیت کامل دندانپزشکی، ۵ هزار و ۷۴۸ ثوب پوشاک، ۷۷۷ عدد ماسک جوشکاری، ۱۹ دستگاه لوازم خانگی از قبیل یخچال، اتوبخار، قهوه ساز و لباسشویی و ۱۸ حلقه لاستیک که فاقد مدارک قانونی و گمرکی بود کشف و در این خصوص هشت متهم را نیز دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شرستان فیروزآباد در پایان گفت: ارزش کالا‌های فاقد مجوز کشف شده برابر نظر کارشناسان، ۵۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.