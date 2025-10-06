به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، سردار محمدقاسم طرهانی گفت: در راستای مطالبات مردمی و جلب رضایت شهروندان و با توجه به سوء استفاده‌های احتمالی مجرمین برای دستیابی به اهداف خود، مرحله چهارم طرح صاعقه با هدف افزایش احساس امنیت اجتماعی در سراسر استان قزوین اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح ۹۴ نفر خرده فروش مواد مخدر، ۱۲۹ نفر معتاد متجاهر، ۱۷۳ نفر سارق با اعتراف به ۱۶۰ فقره سرقت دستگیر و در بازرسی از پاتوق آنان، بیش از ۳۲۵ کیلو گرم انواع مواد مخدر، ۳۶۱ قبضه سلاح سرد و ۳۲ قبضه سلاح شکاری غیر مجاز کشف شد.

فرمانده انتظامی استان قزوین عنوان داشت: توقیف ۶ دستگاه خودرو و ۲۶ دستگاه موتورسیکلت سرقتی از دیگر نتایج این طرح‌ها بود.

سردار طرهانی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح، رضایتمندی شهروندان را به دنبال داشته است و با هدف ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد با متخلفان همچنان در دستور کار این فرماندهی قرار دارد و به زودی مرحله جدیدی از مطالبات شهروندان در زمینه امنیت اجتماعی به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.