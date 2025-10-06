نخستین راند اتومبیلرانی درگ استان و یک رقابت پرهیجان و پر شتاب
مسابقات اتومبیلرانی درگ با حضور بیش از ۱۰۰ اتومبیلران از ۱۱ استان در اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رقابتی مهیج و دیدنی که فرصتی برای تخلیه انرژی و نشان دادن تواناییهای اتومبیلران حرفهای در فضای استاندارد و ایمن بود.
در این مسابقات بیش از ۱۰۰ اتومبیلران از ۱۱ استان در کلاسهای مختلف به رقابت پرداختند.
این رقابتها در بخش درگ یا همان سرعت و شتاب ۲۰۰ متر برگزار شد و ورزشکارانی که زمان کمتری را تا خط پایان طی کردند توانستند عنوان قهرمانی را کسب کنند.
در پایان برترینهای هر بخش معرفی شدند و قرار است با حضور در تیم منتخب استان راهی رقابتهای کشوری شوند.
نخستین راند اتومبیلرانی درگ استان و یک رقابت پرهیجان و پر شتاب نخستین راند اتومبیلرانی درگ استان و یک رقابت پرهیجان و پر شتاب نخستین راند اتومبیلرانی درگ استان و یک رقابت پرهیجان و پر شتاب نخستین راند اتومبیلرانی درگ استان و یک رقابت پرهیجان و پر شتاب نخستین راند اتومبیلرانی درگ استان و یک رقابت پرهیجان و پر شتاب نخستین راند اتومبیلرانی درگ استان و یک رقابت پرهیجان و پر شتاب نخستین راند اتومبیلرانی درگ استان و یک رقابت پرهیجان و پر شتاب نخستین راند اتومبیلرانی درگ استان و یک رقابت پرهیجان و پر شتاب نخستین راند اتومبیلرانی درگ استان و یک رقابت پرهیجان و پر شتاب نخستین راند اتومبیلرانی درگ استان و یک رقابت پرهیجان و پر شتاب نخستین راند اتومبیلرانی درگ استان و یک رقابت پرهیجان و پر شتاب نخستین راند اتومبیلرانی درگ استان و یک رقابت پرهیجان و پر شتاب نخستین راند اتومبیلرانی درگ استان و یک رقابت پرهیجان و پر شتاب