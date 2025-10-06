مدیر تعاون روستایی گلستان گفت: خرید پنبه به نرخ ۶۰ هزار تومان و بالاتر از قیمت خرید تضمینی تا پایان فصل برداشت در استان ادامه دارد.

محمدرضا جامی افزود: تاکنون بیش از ۴۵۰ هزار تن وش پنبه از کشاورزان استان خریداری شده و تا هر زمان که محصول وجود داشته باشد خریداری می‌شود.

مدیر تعاون روستایی گلستان همچنین از برگزاری نخستین جلسه کمیته راهبری میوه و خرما ویژه ماه رمضان و عید نوروز خبر داد و گفت: سازمان مرکزی تعاون روستایی ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات برای تنظیم بازار خرما و میوه تامین کرده است .