خرید پنبه با قیمت هر کیلو گرم ۶۰ هزار تومان در گلستان
تاکنون بیش از ۴۵۰ هزار تن وش پنبه از کشاورزان استان گلستان خریداری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛
مدیر تعاون روستایی گلستان گفت: خرید پنبه به نرخ ۶۰ هزار تومان و بالاتر از قیمت خرید تضمینی تا پایان فصل برداشت در استان ادامه دارد.
محمدرضا جامی افزود: تاکنون بیش از ۴۵۰ هزار تن وش پنبه از کشاورزان استان خریداری شده و تا هر زمان که محصول وجود داشته باشد خریداری میشود.
مدیر تعاون روستایی گلستان همچنین از برگزاری نخستین جلسه کمیته راهبری میوه و خرما ویژه ماه رمضان و عید نوروز خبر داد و گفت: سازمان مرکزی تعاون روستایی ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات برای تنظیم بازار خرما و میوه تامین کرده است .