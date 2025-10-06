اجرای طرح «یک مدرسه، یک ایستگاه آتش‌نشانی» در قزوین

طرح ملی «یک مدرسه، یک ایستگاه آتش‌نشانی» با هدف ارتقای فرهنگ ایمنی و آموزش مهارت‌های امداد و نجات، برای نخستین‌بار در کشور در قزوین برگزار شد.