اجرای طرح «یک مدرسه، یک ایستگاه آتشنشانی» در قزوین
طرح ملی «یک مدرسه، یک ایستگاه آتشنشانی» با هدف ارتقای فرهنگ ایمنی و آموزش مهارتهای امداد و نجات، برای نخستینبار در کشور در قزوین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، در این برنامه آموزشی، دانشآموزان و معلمان به عضویت داوطلبان آتشنشانی درآمدند و مانور عملیاتی اطفای حریق نیز اجرا شد.
در این دوره آموزشی، دانشآموزان با انواع کپسولهای آتشنشانی، تجهیزات مورد استفاده آتشنشانان و نحوه صحیح اطفای حریق آشنا شدند.
مسئولان این طرح امیدوارند با اجرای چنین برنامههایی، فرهنگ ایمنی در میان نسل جوان نهادینه شود و آمادگی عمومی در برابر حوادث افزایش یابد.