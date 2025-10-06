رودشو گردشگری ایران در عراق امروز به همت انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران و با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در شهر بصره، مهم‌ترین نقطه اعزام گردشگران عراقی به ایران، آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هئیت ۴۰ نفره‌ای از فعالان گردشگری کشور شامل هتل‌داران، آژانس‌داران، مالکان ایرلاین‌ها و فعالان گردشگری با حضور در شهر بصره، مذاکرات جدی برای انعقاد قرارداد‌های دوجانبه با دفاتر خدمات مسافرتی و ایرلاین‌های عراقی را آغاز کردند.

فعالان گردشگری ایران در بدو ورود به کشور عراق، در دیدار با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در بصره، با فعالان گردشگری این کشور به گفت‌و‌گو پرداختند و سپس در نشستی با سران عشایر و قبایل عراقی در شهر بصره، توافقات لازم برای توسعه تعاملات گردشگری میان ایران و عراق را انجام دادند.

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران و مجری برپایی رودشو گردشگری ایران و عراق، در حاشیه برگزاری این مراسم گفت : سفر هیأت ۴۰ نفره ایران به عراق با استفاده از کشتی‌های مسافربری از اروندرود در ایران آغاز شد و با عبور از شط‌العرب به کشور عراق و شهر بصره رسید. با توجه به ظرفیت حمل‌ونقل دریایی این مسیر، به نظر می‌رسد محور سفر‌های دریایی یکی از جذاب‌ترین و درعین‌حال ارزان‌ترین مسیر‌های سفر گردشگران بین دو کشور ایران و عراق باشد.

حرمت‌الله رفیعی افزود: در مجموع ۸۰ شرکت گردشگری و مسافرتی، همچنین ایرلاین‌ها و هتل‌داران، در نشست‌های دوجانبه با هدف انعقاد قرارداد‌های همکاری در تبادل گردشگران میان تهران و بغداد، در نخستین روز از برپایی رودشو گردشگری ایران در عراق در شهر بصره شرکت کردند و نخستین گام برای توسعه تبادلات گردشگری دو کشور در بصره برداشته شد.

رفیعی همچنین گفت: در برخی کشور‌ها نظیر چین، دولت باید اجازه سفر اتباع آن کشور به سایر کشور‌ها را صادر کند؛ اما در شهر بصره عراق، این سران طوایف و عشایر هستند که چنین اجازه‌ای را صادر می‌کنند. از همین رو، هیأت گردشگری دو کشور در دیدار با سران طوایف عراقی در بصره ، تسهیل در تردد گردشگران ایرانی و عراقی را خواستار شد. سران طوایف بصره نیز از این موضوع استقبال کردند. امیدواریم با توافقات انجام‌شده، مسیر ورود گردشگران عراقی به ایران هموارتر شود و شاهد افزایش شمار گردشگران ورودی از عراق به کشورمان باشیم.

مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی معاونت گردشگری کشور، که در هیأت اعزامی ایران به عراق برای توسعه تبادلات گردشگری میان دو کشور حضور دارد، گفت : شهر بصره یکی از مهم‌ترین بخش‌های بازار عراق در ورود گردشگران عراقی به ایران است.

مسلم شجاعی، با اشاره به اینکه عراق اصلی‌ترین بازار گردشگری ورودی کشور است، افزود: بیش از ۴۰ درصد گردشگران ورودی به ایران از کشور عراق هستند و شهر بصره نیز مبدأ اصلی ورود این گردشگران به ایران به شمار می‌رود.

مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی معاونت گردشگری گفت : به دلیل اهمیت ویژه شهر بصره در ورود پرحجم گردشگران عراقی به ایران، نخستین برنامه رودشو گردشگری ایران و عراق از این شهر آغاز شد و مذاکرات دوجانبه فعالان گردشگری دو کشور در همین شهر شکل گرفت.

شجاعی افزود: در برنامه‌های مرتبط با رودشو گردشگری ایران و عراق در روز نخست، آژانس‌ها، دفاتر خدمات مسافرتی و فعالان گردشگری عراق به شهر بصره دعوت شدند تا هدف‌گذاری ایران برای جذب گردشگران سلامت، زیارت و تفریحی از عراق، از همین شهر کلید بخورد.