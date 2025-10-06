پخش زنده
طرح تحقیقاتی زایمان در آب در چهار بیمارستان اصفهان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدرس کشوری زایمان فیزیولوژیک گفت: از هر ۱۰۰ مادر باردار، فقط ۱۰ تا ۱۵ نفر واقعاً نیاز به زایمان سزارین دارند، با این حال آمار سزارین در کشور بهمراتب بالاتر از میزان معمول است.
تهمینه دادخواه تهرانی یکی از اصلیترین دلایلی که باعث شده بسیاری از مادران ایرانی به سمت سزارین بروند را ترس از درد زایمان طبیعی و سایر تجارب ناخوشایند حین زایمان عنوان کرد و گفت:در میان روشهای طبیعی تسکین درد، زایمان در آب بهعنوان یکی از بهترین و مؤثرترین گزینهها مطرح است که آرامش فیزیکی و روانی را همزمان برای مادر فراهم میآورد.
عضو هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: مادرانی که دچار فشارخون بالا، دیابت، بیماری قلبی، عفونتهای ویروسی مانند تبخال، زگیل، ایدز، یا هپاتیت B هستند، یا اگر کیسه آب خیلی زود پاره شده باشد و یا سلامت جنین مشکل داشته باشد، نمیتوانند از این روش استفاده کنند.
وی گفت: براساس نظرسنجی از مادران پس از زایمان در آب، خوشبختانه هیچ موردی از آسیب ثبت نشده و همه مادران از تجربهشان رضایت داشتند.
مدرس کشوری زایمان بیولوژیک و زایمان افزود: طرح تحقیقاتی زایمان در آب هم اکنون در دو بیمارستان دولتی عیسی بن مریم (ع) و امین و دو بیمارستان خصوصی عسگریه و سینا اجرا میشود که یک تیم تخصصی، شامل اساتید و کارشناسان حوزه مامایی، در این بیمارستانها مستقر شدهاند.
این استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تاکید کرد: در روش زایمان در آب هیچ هزینه اضافی از خانوادهها دریافت نمیشود و فقط هزینهزایمان معمولی و مامای همراه را میپردازند.