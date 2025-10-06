

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان زبرخان گفت: این واحد تولیدی شن و ماسه آلاینده شناسایی شده با وجود اخطار‌های قبلی، ضمن جلوگیری از همکاری با ماموران محیط زیست شهرستان هیچ اقدامی برای رفع آلودگی و انطباق با استاندارد‌های محیط زیستی انجام نداده بود.



محسن شیرمحمدی افزود: گشت و پایش شبانه روزی در این شهرستان استمرار دارد و رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی برای کلیه واحد‌ها الزامی است و براساس ماده ۱۶ قانون هوای پاک واحد‌های صنعتی ملزم به همکاری با ماموران محیط زیست هستند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی مطابق قوانین و مقررات اقدام خواهد شد.

فرهمندنیا دادستان شهرستان زبرخان نیز گفت: به منظور اجرای وظیفه قانونی دستگاه قضائی در احیای حقوق عامه و حفظ محیط زیست بر اساس نظر کارشناسان محیط زیست، فعالیت این واحد مضر برای سلامت عمومی جامعه تشخیص داده شده و با توجه به قوانین و مقررات مربوطه، فعالیت این واحد آلاینده تا اطلاع ثانوی متوقف و پرونده‌های قضائی برای متخلف تشکیل گردید.