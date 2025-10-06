به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی گفت: ساخت باند دوم جاده سنگان – خواف به تربت‌حیدریه به طول ۱۵۱ کیلومتر به قطعات ۱۰ گانه تقسیم شده است که

قطعه ۱۰ به عنوان بخشی از طرح محور تربت‌حیدریه به سنگان خواف با احتساب رمپ‌ها و دور برگردان‌ها به طول ۱۸ کیلومتر به طور کامل زیر بار ترافیک رفت.

امیر توکلی رودی افزود: طرح دوبانده شدن محور تربت‌حیدریه – رشتخوار – خواف - سنگان به دلیل نیاز به اعتبارات سنگین، شکسته شده تا طرح قطعه به قطعه و فاز به فاز، تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

وی گفت: ماهانه بیش از ۴۰۰ هزار خودرو شامل ۲۰۹ هزار رفت و ۲۰۸ هزار برگشت در این مسیر تردد می‌کنند که این رقم در ایام پیک تردد، بیشتر هم می‌شود.