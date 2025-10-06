خبر هایی از استخدام در نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران تا حمایت از تولید و رفع موانع از واحد های تولیدی و صنعتی رامیان را در بسته خبر های کوتاه دنبال کنید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تکمیل کادر افسری و درجه داری خود از بین جوانان هفده تا بیست و سه ساله نیرو استخدام می کند.

متقاضیان برای آگاهی بیشتر به کانال دریادلان گلستان در ایتا و یا دفتر نمایندگی نداجا در گرگان، میدان ترمینال، کیانشهر پنجم مراجعه کنند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی گلستان از اجرای پویش سراسری خرید امن در فضای مجازی خبر داد.

سرهنگ امیر قزلسفلی گفت : پلیس فتا به مناسبت هفته فراجا و از تاریخ یازدهم تا هفدهم مهرماه پنجمین پویش سراسری خرید امن در فضای مجازی را با شعار ایمن خرید کن، آسوده زندگی کن اجرا می کند.

جمعی از بانوان سالمند آزادشهر تعداد ۳۰ اصله نهال در اطراف پارک آزادشهر کاشتند.

مزار شهدای گمنام شهرستان کردکوی به مناسبت هفته نیروی انتظامی عطرافشانی شد.

جامعه پزشکی نیروی انتظامی گلستان با حضور در روستای آقسین تپه بندرترکمن به اهالی این روستا خدمات رایگان پزشکی و بهداشتی ارائه کردند.

حسین بای فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان رامیان ، با هدف حمایت از تولید و رفع موانع از ۱۰ واحد تولیدی و صنعتی شهرک صنعتی رامیان بازدید و موانع کار آفرینان را بررسی کردند.

نشست «الفت و خدمت»، با هدف تقویت ارتباط میدانی، هم‌افزایی و بهبود خدمات آموزشی و معیشتی طلاب اهل سنت، در مدرسه علمیه نعمانی گمیشان برگزار شد.