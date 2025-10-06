پخش زنده
امروز: -
تیم فوتبال نوجوانان ایران عصر امروز (دوشنبه) دومین جلسه تمرین تاکتیکی خود را برگزار کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم نوجوان فوتبال ایران پس از برگزاری یک تمرین بدنی در سالن وزنه هتل فوتبال، در عصر دومین روز اولین اردوی آمادهسازی خود برای حضور در مسابقات گروه D مقدماتی جام ملتهای آسیا، تمرین تاکتیکی خود را برگزار کرد.
در این تمرین که از ساعت ۱۵:۱۵ آغاز شد، پس از صحبتهای ابتدایی ارمغان احمدی، ملیپوشان در قالب ۲ گروه به انجام تمرینات جسمانی و سایهزنی مشغول شدند.
مرور تمرینات پستی تخصصی در فاز دفاع و حمله، بخش بعدی تمرین را تشکیل میداد. بخش پایانی تمرین هم به فوتبال ۱۱ در مقابل ۱۰ اختصاص داشت.
روحیه و انگیزه بالای بازیکنان و جدیت کادرفنی در اجرای دقیق تدابیر تاکتیکی، جزو شاخصهای تمرین امروز نوجوانان کشورمان بود.
علی تارقلیزاده، سرپرست کمیته فنی و توسعه فدراسیون هم نظارهگر تمرین شاگردان ارمغان احمدی بود.