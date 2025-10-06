به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر امور بین‌الملل سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان گفت: فرایند انتخاب از طریق فراخوان عمومی و با معیار‌های مشخصی همچون سن بین ۱۲ تا ۱۶ سال، تسلط کامل به زبان انگلیسی و علاقه‌مندی جدی به سینما انجام شد.

محمدرضا تشکری افزود: نوجوانان منتخب موظف به داوری ۱۲ فیلم بلند در بخش مسابقه هستند و جایزه پروانه زرین بهترین فیلم را به برگزیده نهایی اهدا می‌کنند.

وی گفت: هیئت داوران نوجوان نیز شامل ۱۰ نفر از کشور‌های انگلیس، لبنان، بلغارستان، چین، پاکستان، اوکراین، ترکیه، هند و بنگلادش هستند.

تشکری عنوان کرد: حضور داوران نوجوان از کشور‌های مختلف بیانگر تنوع فرهنگی جشنواره و اهمیت نگاه نسل جوان به آثار سینمایی است.

تشکری خاطرنشان کرد: این فرایند مشابه تجربه جشنواره‌های بین‌المللی از جمله جیفونی ایتالیا طراحی شد؛ به این ترتیب داوران نوجوان پس از طی مراحل ارزیابی و آزمون، از میان تعداد زیادی متقاضی برگزیده شدند.

سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان در حال برگزاری است.