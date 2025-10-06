پخش زنده
آیینی که با هدف تجلیل از قهرمانان ایثار و ورزش، روز ۲۶ مهرماه با حضور مسئولان، خانوادههای معظم شهدا و جامعه ورزشی کشور برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ یادواره شهدای ورزشکار قرار است بیست و ششم مهرماه برگزار شود و از چند روز گذشته برنامههای مختلف به عنوان پیش درآمد این یادواره آغاز شدهاند.
اهداء خون ورزشکاران به یاد شهدای ورزشکار، فعالیتهای جهادی و نشستهای بصیرتی در سالنهای ورزشی به همت پیشکسوتان دفاع مقدس از جمله این برنامهها است.
به گفته مرادی، دبیرستاد یادواره شهدای ورزشکار یادواره ۹۲ شهید ورزشکار استان بیست و ششم مهرماه امسال در ایلام برگزار میشود.