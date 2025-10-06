کشاورزان روستای گرمارود این منطقه، برای اولین بار، سکان کشت را به دست بذر نوین هستی سپردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، این گام مهم، در نیم هکتار برداشته شده و نویدبخش یک جهش در تولیده

این نوآوری در حالی صورت می‌گیرد که ۹۵ درصد از کشت برنج در الموت به رقم پرطرفدار هاشمی اختصاص دارد.

عدم نیاز به سمپاشی علیه کرم ساقه خوار مهمترین مزیت استفاده از این بذر جدیده که هم هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و هم به حفظ محیط زیست کمک می‌کند.

برای پشتیبانی از این فصل برداشت، ۹۵۰ کمباین مکانیزه آماده به کار هستند.

استفاده از بذر‌هایی مانند هستی، گامی رو به جلو برای ارتقاء جایگاه استان در تولید برنج کشور به شمار می‌رود.

برداشت محصول برنج در الموت شرقی تا بیش از نیمه مهرماه ادامه دارد.