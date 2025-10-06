پخش زنده
شهردار منطقه ۱۳ تهران گفت: ایستگاههای جدید مترو در منطقه ۱۳، علاوه بر تسهیل تردد شهروندان، نقش مهمی در کاهش ترافیک، آلودگی هوا و توسعه متوازن شهری خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جلسه بررسی آخرین وضعیت امتداد خطوط مترو در محدوده منطقه ۱۳ با حضور سید جعفر تشکری هاشمی، عضو شورای اسلامی شهر تهران و رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورا، امیرمحمد نوری، شهردار منطقه ۱۳، و جمعی از مدیران ارشد شهری در سالن جلسات دکتر شیبانی شورای شهر تهران برگزار شد.
در این نشست، موضوعات مربوط به پیشرفت اجرایی خطوط ۲ و ۴ مترو، تملک و رفع معارض املاک، تأمین زمینهای مورد نیاز و هماهنگی با دستگاههای مرتبط از جمله سازمان املاک و منابع طبیعی مورد بررسی قرار گرفت.
شهردار منطقه ۱۳ در این جلسه با اشاره به اقدامات انجامشده در رفع معارضیا و آغاز عملیات اجرایی در بخشهایی از خط ۲ گفت:با پیگیریهای مستمر و همکاری دستگاههای مسئول، بخش عمدهای از موانع اجرایی پروژه برطرف شده و در حال حاضر، عملیات اجرایی در مسیر خط ۲ آغاز شده است. در این خصوص جلسات متعددی با مالکان، منابع طبیعی و سایر نهادهای ذیربط برگزار شده تا فرآیند واگذاری و تملک با سرعت بیشتری انجام گیرد.
نوری با تأکید بر اهمیت این طرح در ارتقای دسترسی شهروندان شرق تهران به شبکه حملونقل ریلی افزود:ایجاد ایستگاههای جدید مترو در منطقه ۱۳، علاوه بر تسهیل تردد شهروندان، نقش مهمی در کاهش ترافیک، آلودگی هوا و توسعه متوازن شهری خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیتهای منطقه برای تسریع در اجرای خطوط مترو به کار گرفته شده و هماهنگیهای لازم با شرکت مترو در حال انجام است تا این طرحها در زمانبندی مقرر به سرانجام برسند.