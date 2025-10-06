پخش زنده
برنده توپ طلای سال ۲۰۰۶ هدایت تیم ملی فوتبال ازبکستان را در رقابتهای جامجهانی ۲۰۲۶ برعهده گرفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام فدراسیون فوتبال ازبکستان قرارداد فابیو کاناوارو با این تیم امضا شد تا وی جانشین تیمور کاپادزه شود. کاناوارو حالا با هدایت ازبکها در جامجهانی ۲۰۲۶ نخستین تجربه مربیگری خود در این رقابتها را به همراه این تیم پشت سر خواهد گذاشت.
همچنین در بیانیه فدراسیون فوتبال ازبکستان آمده است: سرمربی ایتالیایی مأموریت دارد تیم ملی ازبکستان را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ که در آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار میشود، آماده کند.
گفتنی است کاناوارو در سال ۲۰۰۶ برنده توپ طلا شد تا نخستین مدافعی باشد که به این عنوان دست پیدا میکند.