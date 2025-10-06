پخش زنده
ساخت پل دره شیرون در شهرستان اندیکا به اتمام رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل امور عشایر خوزستان گفت: ساخت این پل که در مسیر ارتباطی ۱۰ روستا با جمعیتی بیش از ۲ هزار نفر جمعیت و کوچ عشایر استان قرار دارد از سال ۱۳۹۹ آغاز شد.
سید اسکندر موسوی زاده با اشاره به اینکه طغیان رودخانه دره شیرون و سرهونی موجب قطع ارتباط این روستاها میشد، افزود: با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان ساخت پل دره شیرون اندیکا به اتمام رسید و مشکل تردد ساکنان مناطق روستایی و عشایر کوچ رو استان برطرف شد.
شهرستان اندیکا به سه بخش مرکزی، چلو و آبژدان تقسیم شده و در ۱۸۶ کیلومتری شمال شرق اهواز قرار دارد.