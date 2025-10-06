پخش زنده
بیش از ۴۰ هزار بطری انوع نوشیدنی احتکار شده در شاهین شهر کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: در اجرای طرح مبارزه با احتکار کالاهای اساسی، مأموران انتظامی شهرستان با اشراف اطلاعاتی خود از احتکار و غیر قانونی مقادیر زیادی انواع نوشیدنی در منزلی مسکونی مطلع و با هماهنگی مرجع قضائی به محل اعزام شدند.
سرهنگ هادی کیان مهر افزود: در بازرسی از این منزل بیش از ۴۰ هزار بطری انواع نوشیدنی شامل آبمیوه، نوشابه، دلتسر، دوغ و دیگر موارد که به صورت غیر قانونی و بدون ثبت در سامانه جامع انبارهای وزارت صمت در این محل دپو و احتکار شده بودند کشف شد.
وی ارزش کالاهای احتکار شده را برابر ارزیابیهای صورت گرفته ۲۰ میلیارد ریال اعلام و گفت: در این راستا یک متهم شناسایی که با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.