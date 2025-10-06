به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی مستقر در البرز گفت: تولید پادزهر هفت ظرفیتی این موسسه، جان چهار هموطن را در استان سیستان و بلوچستان نجات داده است.



وی افزود: در پی دریافت گزارش‌های تلخ از جان‌باختن تعدادی از هموطنان بر اثر گزش «سیه‌مار» در استان سیستان و بلوچستان، موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی با اعزام کارشناسان و تلاش شبانه‌روزی و مستمر محققان و دانشمندان خود پس از طی فرایند‌های پیچیده و دقیق علمی و فنی، پادزهر اختصاصی علیه این گونه خطرناک را تولید و به ظرفیت پادزهر‌های قبلی اضافه کرد و موفق به طراحی و تولید پادزهر هفت‌گانه (هپتاوالان) شد.

وی افزود: براساس اعلام بیمارستان حاتم ایرانشهر، چهار نفر از مردم مناطق آشار، پیر و گروک در استان سیستان و بلوچستان که مورد گزش سیه مار قرار گرفته بودند در مراجعه به این مرکز درمانی با تزریق پادزهر هفت‌گانه موسسه رازی (هپتاوالان) از مرگ حتمی نجات یافتند.





اسحاقی تصریح کرد: در گذشته تمام مصدومین ناشی از گزش سیه مار، جان خود را از دست می‌دادند و این نخستین مورد ثبت‌شده از درمان موفق گزش سیه‌مار در کشور است.



