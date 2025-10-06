پخش زنده
دانشمندان موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی درکرج موفق به تولید پادزهر هفت گانه علیه گزش سیه مار، زهریترین مار ایران شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی مستقر در البرز گفت: تولید پادزهر هفت ظرفیتی این موسسه، جان چهار هموطن را در استان سیستان و بلوچستان نجات داده است.
وی افزود: در پی دریافت گزارشهای تلخ از جانباختن تعدادی از هموطنان بر اثر گزش «سیهمار» در استان سیستان و بلوچستان، موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی با اعزام کارشناسان و تلاش شبانهروزی و مستمر محققان و دانشمندان خود پس از طی فرایندهای پیچیده و دقیق علمی و فنی، پادزهر اختصاصی علیه این گونه خطرناک را تولید و به ظرفیت پادزهرهای قبلی اضافه کرد و موفق به طراحی و تولید پادزهر هفتگانه (هپتاوالان) شد.