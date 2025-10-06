یک باب مدرسه شش کلاسه به ظرفیت پذیرش ۲۰۰ دانش‌آموز به همت خیر نیک‌اندیش خانم لشکری نژاد و مشارکت اداره کل نوسازی وتجهیز مدارس سیستان و بلوچستان در شهرستان میرجاوه به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، لکزایی مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان گفت با همکاری دولت و خیرین نیک اندیش تعداد پنج هزار کلاس درس در دستور کار قرار گرفته و مهر امسال هم ۲۳۱ طرح اموزشی با ۸۰۵ کلاس درس تحویل ادارات آموزش وپرورش در سطح استان شده است.

لکزایی گفت: هزار و ۳۰۰ کلاس درس بازسازی و به چرخه آموزش بازگشته است.

وی افزود مدرسه مذکور در زمینی به مساحت دو هزار و ۵۰۰ متر مربع و با زیربنای ۴۷۵ متر مربع احداث شده است و ظرفیت پذیرش ۲۰۰ دانش‌آموز و اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال با مشارکت اداره‌کل نوسازی مدارس استان و با همراهی خیرین نیک‌اندیش خانم لشکری نژاد به بهره‌برداری رسیده است.