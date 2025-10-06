انواع کالای قاچاق به ارزش ۲۰۱ میلیارد ریال در خمینی شهر کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی استان گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر در اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشراف اطلاعاتی خود از محل نگهداری مقادیری انواع مواد غذایی و بهداشتی در انبار یکی از فروشگاه‌های شهرستان مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سردار حمید علینقیان پور ارزش کالا‌های کشف شده را برابر اعلام کارشناسان مربوطه ۲۰۱ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: حسب ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزبرای فرد متخلف پرونده تشکیل و برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد.