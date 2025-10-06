افزایش استفاده دانش آموزان از خدمات خودرو های عمومی های رفت و آمد به مدارس نیاز مند بهبود خدمات و نظارت بر کرایه تاکسی هاست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ افزایش کرایه ها باعث شده برخی والدین خود وظیفه رفت و آمد فرزندان به مدارس را بر عهده بگیرند.

افزایش استفاده دانش آموزان از خدمات خودرو های عمومی رفت و آمد به مدارس نیاز مند بهبود خدمات و نظارت بر کرایه تاکسی هاست.

رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان گفت: در حال حاضر ۱۳ شرکت سرویس مدارس با ۹۰۰ راننده در شهر گرگان فعالیت می‌کنند.

کمال غریبی افزود: تا کنون ۴ هزار دانش آموز در سامانه سپند ثبت نام کرده‌اند.

وی گفت : والدین دانش آموزان در صورت مشاهده تخلف رانندگان سرویس مدارس می توانند به بازرسان شهرداری گرگان و سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان گزارش دهند تا رسیدگی شود.