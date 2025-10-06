پخش زنده
شعار امسال سازمان بهداشت جهانی نجات یافتگان از سرطان با خودآگاهی و خود مراقبتی میباشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر شبکه بهداشت شهرستان زاهدانبا بیان اینکه هدف از راه اندازی پویش غربالگری خانمهای ۳۰ تا ۶۹ سال میباشد گفت بانوان در این رده سنی با مراجعه به پایگاههای سلامت در سطح استان میتوانند زمینه لازم را برای اموزش خودمراقبتی ببینند.
فریبرز راشدی گفت: با توجه به اینکه سه عامل اصلی مرگ ومیر در جامعه ابتدا بیماریهای قلبی عروقی و سپس سرطانها وحوادث هستند افزود امارهای سرطانها بسیاربالاست و هدف شناسایی زود رس سرطانها میباشد.
وی گفت: مراجعات زودهنگام علاوه بر درمان کامل کاهش هزینهها درمانی را باخود نیز به همراه خواهد داشت.
مدیر شبکه بهداشت زاهدان همچنین گفت: سالانه در کشور ۱۷ هزاربیمار سرطان پستان جدید شناسایی میشود که در استان هم سالانه بیش از ۴۰۰ مبتلا جدید شناسایی میشود.