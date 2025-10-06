بر اثر تصادف زنجیره‌ای در شهرستان هفتکل، یک فوتی و پنج مصدوم بر جای گذاشت.

یک فوتی و پنج مصدوم در تصادف محور هفتکل به اهواز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز گفت: این سانحه رانندگی امروز دوشنبه ۱۴ مهر ماه بر اثر برخورد چند خودرو در محور هفتکل به اهواز بعد از نمره یک رخ داد.

دکتر مهران احمدی بلوطکی افزود: در این حادثه رانندگی پنج نفر شامل دو خانم و سه آقا دچار آسیب‌دیدگی شدند و یک مرد ۳۰ ساله جان خود را از دست داد.

وی با اشاره به اینکه بلافاصله پس از وقوع حادثه، نیرو‌های اورژانس در محل حاضر شده و اقدامات اولیه درمانی را انجام دادند، ادامه داد: مصدومان این حادثه جهت دریافت خدمات درمانی تخصصی به بیمارستان مادر رامهرمز اعزام شدند.