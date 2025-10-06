پخش زنده
سطح کشت جالیزی خارج از فصل در شهرستان زهک با رشد سه برابری نسبت به سال قبل به ۲۰۰ هکتار رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر جهاد کشاورزی گفت: با تغییر الگوی کشت و استفاده از روشهای نوین آبیاری در تولید محصولات کشاورزی و همچنین حمایت از کشاورزان در تامین نهادهها و کمکهای کارشناسی و ترویجی و همچنین پرداخت تسهیلات کشاورزان را به کشتهای خارج از فصل علاقهمند کرده است.
محمد لکزایی در ادامه گفت: در حال حاضر بیش از ۲۰۰ هکتار اراضی سطح شهرستان به کشت محصول خربزه نارس یا پشمک خارج از فصل اختصاص داده شده که برای بیش از ۲۶۰ نفر بطور مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.