به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، صالح محمدی با بیان اینکه تا پایان شهریور امسال بیش از ۱۷۰ میلیون قطعه جوجه یک‌روزه در استان تولید و حدود ۸۰ میلیون قطعه در واحد‌های پرورش نیمچه گوشتی جوجه‌ریزی شده است گفت: به طور میانگین ۵۰ درصد جوجه‌های تولیدی واحد‌های مادر گوشتی استان در واحد‌های نیمچه گوشتی داخل گیلان پرورش می‌یابند و مابقی برای تأمین نیاز سایر استان‌ها ارسال می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه شهریورامسال بیشترین میزان تولید و جوجه‌ریزی نسبت به ماه‌های گذشته و همچنین مدت مشابه سال قبل را به خود اختصاص داده است افزود: در این ماه ۳۴ میلیون و ۴۷۵ هزار قطعه جوجه تولید و ۱۵ میلیون قطعه جوجه‌ریزی شد که توان تولید حدود ۲۵ هزار تن گوشت مرغ را فراهم کرده است که در مقایسه با شهریور سال گذشته به ترتیب ۲۷ درصد و ۱.۱ درصد افزایش داشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به وضعیت مطلوب صنعت طیور در گیلان گفت: استان ۸۸۵ واحد پرورش نیمچه گوشتی با ظرفیت بیش از ۲۸ میلیون و ۷۴۰ هزار قطعه، ۱۰۷ واحد مادر گوشتی با ظرفیت مولد بیش از ۴ میلیون و ۱۸۰ هزار قطعه، ۹ واحد اجداد گوشتی با ظرفیت بیش از ۲۷۳ هزار قطعه، ۱۸ واحد بوقلمون گوشتی با ظرفیت حدود ۱۰۴ هزار قطعه و ۸ واحد بوقلمون مادر با ظرفیت حدود پنجاه هزار قطعه دارد.

صالح محمدی این ظرفیت‌ها را فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری در صنعت طیور استان دانست.