به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم‌های شهداب یزد و مهرگان نور در روز دوم مسابقات چهارجانبه به میزبانی یزد، در برابر هم قرار گرفته که این دیدار با نتیجه سه بر دو به سود مهرگان پایان یافت.

نوری‌ها بازی را بهتر آغاز کرده و دست‌های اول و دوم را با نتیجه مشابه ۲۵ ـ ۲۳ از آن خود کردند.

اما در دست‌های سوم و چهارم ورق برگشت و این یزدی‌ها بودند که موفق شدند ۲۵ ـ ۱۹ و ۲۵ ـ ۲۱ به پیروزی رسیده تا سرنوشت به دست پنجم برسد.

در حالی که مهرگان فاصله چهار امتیازی را ایجاد کرده بود، شهداب توانست این فاصله را جبران کند و پس از آن رقابت بسیار نزدیکی بین دو تیم ایجاد شد.

این رقابت تا امتیاز ۱۸ رسید و این مهرگان بود که توانست این دست را ۱۸ ـ ۱۶ بر حریف چیره شده و در مجموع سه بر دو مقابل میزبان به پیروزی دست یابد.

این در حالیست که شهداب یزد روز گذشته با نتیجه سه بر یک از سد مس رفسنجان گذشت و مهرگان هم سه بر دو بر پیکان چیره شد.