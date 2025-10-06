به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ بر اساس تازه‌ترین داده‌های بین‌المللی، یازده پژوهشگر دانشگاه ایلام در فهرست سال ۲۰۲۵ دانشمندان دو درصد برتر جهان قرار گرفتند که شامل: محمود روشنی، سیدحسین حسینی، محسن نیکورزم، رضا صحرایی، سعید تقوی فردود، بهمن طهماسبی، هادی حسینی، جعفر طاووسی، کامران خیرعلی‌پور، پریسا مرادی (دانش‌آموخته) و مسعود محمدی (دانش‌آموخته) در فهرست دو درصد برتر پژوهشگران جهان قرار گرفته است.