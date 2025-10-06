به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ توسعه کشت پسته در سردشت، محصولی با نیاز آبی کم و ارزش افزوده بالا که با استقبال کشاورزان سطح زیرکشت آن در این شهرستان به ۵۰ هکتار رسیده است.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان سردشت گفت: به طور میانگین از هر هکتار باغ پسته دو تن محصول برداشت می‌شود.

احمد علی پور افزود: با توجه به تغییرات اقلیمی و محدودیت منابع آبی در سال‌های اخیر کشت پسته در این شهرستان با استقبال کشاورزان رو‌به‌رو شده است.

علی پور اظهارکرد: در کنار محصولاتی همچون سماق و انگور سیاه که از تولیدات شاخص و کم‌آب‌بر این شهرستان هستند، کشت و برداشت پسته نیز با توجه به ارزش اقتصادی آن می‌تواند در آینده به یکی از محصولات کشاورزی شاخص منطقه تبدیل شود.

توسعه کشت این محصول کم‌آب‌بر و جایگزینی آن به‌جای محصولات پرآب‌بر درکاهش مصرف آب در حوضه کشاورزی هم تأثیر دارد.

نیاز آبی پسته تقریباً یک سوم مرکبات و نیاز آن به کود به مراتب کمتر از سایر محصولات باغی و مرکبات است.