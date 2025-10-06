پخش زنده
امروز: -
«جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوان» امسال با حضور هنرمندان نسل جدید در عرصههای، بازیگری، فیلمنامه نویسی و کارگردانی برگزار شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، فربد عشقی بازیگر فیلم «دختر برقی ۲» در ارتباط تصویری با اخبار جوانهها گفت: داستان فیلم دختر برقی ۲ درباره این است که هارد مرکزی دختر روباتی ۸ ساله، با هارد روبات دختری دیگر، جابه جا شده؛ و ماجراها آغاز میشود.
عشقی افزود: من به عنوان برادر دختر برقی رباتی به او کمک میکنم برخلاف این که اول با او رابطه خوبی نداشتم.
وی گفت: پیام این فیلم تاکید بر همکاری و همدلی بیشتر خواهر و برادرهاست. این فیلم به کارگردانی و تهیهکنندگی حسین قناعت است که در سی و هفتمین جشنواره کودک و نوجوان اصفهان حضور دارد.
فیلم دختر برقی ۲، با حضور بازیگرانی همچون امیر حسین رستمی، شهره سلطانی، کمند امیرسلیمانی، نگین معتضدی، رامین ناصر نصیر، ستایش موسوی، نفس جافری، افشین سنگ چاپ، مرتضی زارع، سامرند معروفی، غلام قلندری، میلاد وثوق، معین وثوق، یاس نوروزی و پارسیا شکوری و فربد عشقی ساخته شده است.
حسین قناعت کارگردان فیلم دختر هم برقی ۲ درباره این فیلم گفته است: یکی از مشکلات سینمای ایران این است که کمتر دختران در نقش قهرمان اصلی دیده میشوند. من خودم یک دختر دارم و همیشه دوست داشتهام قهرمان قصههایم دختر باشد.حتی قبل از اینکه بچهدار شوم هم قهرمانهایم اغلب دختر بودند. به نظر من بچههای امروز بسیار باهوش هستند و دنیای فردا متعلق به آنهاست.
ما بدهی بزرگی به دختران ایران داریم و دوست دارم با کارهایم کمی این دین را ادا کنم. همواره تلاش من این است که در آثارم دختران، قهرمان باشند، چه اینکه همین امروز و در واقعیت هم دختران قهرمان بسیاری را در اطراف خود شاهد هستیم.
زنان و دختران بسیاری تلاش کرده و میکنند تا نگاه جامعه را نسبت به خود تغییر دهند و حاصل این تلاشها همین امروز هم در سطح جامعه ملموس و مشهود است.
سال گذشته قسمت اول این فیلم با عنوان دختر برقی یک، در جشنواره فیلم اصفهان برگزیده شد.