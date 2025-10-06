به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، علی قهرمانی داور بین‌المللی کشورمان، به عنوان نماینده داوری ایران در رقابت‌های هی‌بال قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ حضور پیدا کرد.

این رقابت‌ها ۱۲ تا ۱۵ مهر ۱۴۰۴ به میزبانی «امان» اردن برگزار می‌شود و داور ایرانی کشورمان در جمع داوران بین‌المللی این رویداد مهم آسیایی، مسئولیت قضاوت مسابقات را بر عهده دارد.

داوران بین المللی فدراسیون بولینگ و بیلیارد همواره در مسابقات بین المللی حضور پر رنگی دارند و با عملکرد مثبت، نمرات بالایی را در مسابقات مختلف کسب می‌کنند که بیانگر جایگاه والای داوری ایران در آسیا و جهان است.