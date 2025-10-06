به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، احمد آقایی، ابتدا با حضور در مزار شهدا ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا با مادرشهید دولتی دیدار و گفت‌و‌گو کرد و سپس با حضور در ییلاقات زندانه، صالح و جهانگیریه پره سر رضوانشهر در جریان مشکلات دامداران از جمله تأمین آب آشامیدنی قرار گرفت.

در جریان این بازدید میدانی، آقایی با حضور در روستای جهانگیریه، از نزدیک در جریان مشکلات دامداران از جمله تأمین آب شرب و آب مورد نیاز دام آنان قرار گرفت.

همچنین دیدار با مادر گرامی شهید سبقت‌اله دولتی ، حضور در مزار مطهر شهیدان دولتی از دیگر برنامه‌های سفر یک روزه بازرس کل گیلان به این شهرستان بود.