۱۱۵ تن عسل از کلنیهای زنبور عسل در بختگان برداشت می شود .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سعید آروین مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بختگان گفت: هر ساله سرشماری سراسری زنبورستانها در شهرستان بختگان همزمان با کل کشور از اوایل مهرماه انجام میشود.
او افزود: در سال جاری نیز سرشماری کلنیهای زنبورستانهای مستقر در شهرستان بختگان اعم از بومی و مهاجر از ۵ مهرماه آغاز شده و تا هفدهم این ماه ادامه دارد.
سعید آروین بیان کرد: با توجه به کاهش بارندگی سالیانه و وقوع تابستان بسیار گرم اخیر در شهرستان بختگان پیش بینی میشود حداکثر ۱۱۵ تن عسل برداشت شود.
او ادامه داد: این سرشماری مبنای صدور شناسنامه الکترونیک زنبورداران و سایر خدمات مورد نیازشان از جمله شکر، ملکه زنبور عسل و سایر تسهیلات است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بختگان از زنبورداران خواست تا هر چه سریعتر در فرصت باقی مانده، برای شرکت در سرشماری سالیانه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان یا مراکز جهاد کشاورزی کوشکک، تم شولی و یا تعاونی زنبورداران مراجعه نمایند.