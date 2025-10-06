پخش زنده
امروز: -
در ایام آلودگی هوا به طور میانگین روزانه ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ بیمار به مراکز درمانی خوزستان مراجعه میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: زمانی آلودگی هوا در استان میهمان ناخوانده بوده است و امروز به عنوان میزبان در خوزستان حضور و فعالیت دارد.
دکتر مهران شریفی با اشاره به اینکه ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در روزهای مختلف وضعیت ناسالم بودن هوا برای گروههای حساس و تمای گروههای سنی را نشان میدهد، افزود: طور میانگین روزانه ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ بیمار به مراکز درمانی خوزستان در روزهای آلودگی هوا مراجعه میکنند.
وی ادامه داد: از تمامی شهروندان به ویژه بیماران قلبی و عروقی، مادران باردار، سالمندان و کودکان درخواست میشود در ایام آلودگی هوا از تردد غیر ضروری خودداری کنند.