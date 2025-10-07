پلیس مواد مخدر زنجان در شش ماه نخست سال امسال موفق به افزایش ۱۳ درصدی کشفیات و ۲۰ درصدی دستگیری قاچاقچیان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان گفت : در شش ماه نخست سال جاری با اجرای طرح‌های ضربتی کشفیات مواد مخدر را بیش از ۱۳ درصد و دستگیری قاچاقچیان ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

سرهنگ رفیعی افزود : پاکسازی و جمع آوری معتادان متجاهر و خرده‌فروشان، ضربات مهلک به باند‌های بزرگ ترانزیت و کشف بیش از ۶۳۰ محموله مواد مخدر، گوشه‌ای از دستاورد‌های این عملیات اقتدار است.

رئیس پلیس مواد مخدر زنجان با تأکید بر آمادگی کامل نیرو‌ها برای ادامه ماموریت، از شهروندان خواست با ارائه اطلاعات مربوط به پاتوق‌ها و توزیع‌کنندگان مواد مخدر، پلیس را در این نبرد سخت همراهی کنند.

این موفقیت‌ها نشان می‌دهد که پلیس زنجان مصمم است تا جایی که امکان دارد، سوداگران مرگ را از جامعه دور کند و امنیت مردم را تضمین نماید.