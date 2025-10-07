جمعی از پیشکسوتان کشتی استان اصفهان برای کمک به دانش آموزان سیستان و بلوچستانی آستین همت بالا زدند.

قهرمانان دیروز و پهلوانان امروز،

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ آنها آمده بودند تا نشان دهند پهلوان بودن بهتر از قهرمان شدن است.

موی سپیدکرده‌های کشتی اصفهان، قهرمانان دیروز و پهلوانان امروز، در کنار هم جمع شده بودند تا با عشق و رضایت خاطر حامی دانش آموزان کم بضاعت باشند.

پیشکسوتان عرصه کشتی که اینبار هم مثل گذشته برای یک امر زیبا و خداپسندانه آمده بودند تا یاری رسان دانش آموزانی باشند که آینده ایران را یدک می‌کشند.

جمعی از پیشکسوتان کشتی استان اصفهان بیش از ۱۵۰۰ بسته کمک تحصیلی تهیه کرده‌اند و این روز‌ها با حضور در سیستان و بلوچستان آن را بین دانش آموزان کم برخوردار این استان توزیع خواهند کرد.

پیشکسوتان کشتی استان اصفهان در سال‌های اخیر همواره تلاش کرده‌اند تا در حوزه‌های مختلف کمک رسان مردم مناطق محروم باشند.