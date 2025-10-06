\n\u00a0\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u061b \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0642\u06cc\u0645\u062a \u0647\u0627\u06cc \u0641\u0631\u0648\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0647\u0627 \u060c\u0639\u0644\u06cc \u0627\u0635\u063a\u0631 \u0637\u0647\u0645\u0627\u0633\u0628\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631\u060c \u0628\u0647 \u0686\u0646\u062f \u0641\u0631\u0648\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0632\u0646\u062c\u06cc\u0631\u0647 \u0627\u06cc \u0648 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u0645\u062d\u0644\u06cc \u0631\u0641\u062a \u0648 \u0628\u0627 \u0641\u0631\u0648\u0634\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0648 \u062e\u0631\u06cc\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a\u06af\u0648 \u06a9\u0631\u062f.\n\n\n\n