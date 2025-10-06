تبادل تجربه در عرصه هنر عکاسی در پاتوق عکس قم
هفدهمین پاتوق عکس قم با هدف ایجاد همافزایی میان عکاسان، تبادل تجربه و رشد جریانهای خلاقانه در عرصه هنر عکاسی برگزار شد.
در این محفل هنری، تازهترین رویدادها و اتفاقات حوزه عکاسی در هفته گذشته و برنامههای پیشرو مورد بررسی و گفتوگو قرار گرفت.
در بخش دیگری از این نشست، آثار برگزیده و برتر عکاسان قمی در رویدادهای مختلف این ماه به نمایش درآمد و مورد نقد و تحلیل تخصصی شرکتکنندگان قرار گرفت.
همزمان با برگزاری پاتوق، کارگاههای آموزشی در زمینههای عکاسی خیابانی و عکاسی مستند نیز در استان قم برگزار میشود تا زمینه تبادل تجربه و ارتقای سطح دانش فنی و هنری عکاسان فراهم شود.