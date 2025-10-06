هفدهمین پاتوق عکس قم با هدف ایجاد هم‌افزایی میان عکاسان، تبادل تجربه و رشد جریان‌های خلاقانه در عرصه هنر عکاسی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ،هفدهمین پاتوق عکس قم با حضور ۳۰ نفر از عکاسان فعال قمی برگزار شد.

در این محفل هنری، تازه‌ترین رویداد‌ها و اتفاقات حوزه عکاسی در هفته گذشته و برنامه‌های پیش‌رو مورد بررسی و گفت‌و‌گو قرار گرفت.

در بخش دیگری از این نشست، آثار برگزیده و برتر عکاسان قمی در رویداد‌های مختلف این ماه به نمایش درآمد و مورد نقد و تحلیل تخصصی شرکت‌کنندگان قرار گرفت.

هم‌زمان با برگزاری پاتوق، کارگاه‌های آموزشی در زمینه‌های عکاسی خیابانی و عکاسی مستند نیز در استان قم برگزار می‌شود تا زمینه تبادل تجربه و ارتقای سطح دانش فنی و هنری عکاسان فراهم شود.