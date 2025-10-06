به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکزمهاباد؛ مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان‌غربی گفت: مجموع اعتبارات ملی و استانی تخصیص یافته به این اداره کل امسال با پیگیری و تعاملات استاندار با مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست در مقایسه با پارسال ۲۴۲ درصد رشد داشته است.

حجت جباری افزود: اعتبارات ملی و استانی تخصیص یافته در سال گذشته ۱۶۸ میلیارد ریال بوده که امسال به ۵۷۵ میلیارد ریال رسیده است.

جباری، با بیان اینکه بررسی اعتبارات ابلاغی بیانگرعزم جدی دولت چهاردهم برای حل چالش‌های محیط زیستی در این منطقه است، اظهارکرد: این منابع مالی در راستای رسالت‌های سازمان حفاظت محیط زیست برای پروژه‌های مهم استانی هزینه می‌شود.

وی گفت: از جمله این رسالت‌ها می‌توان به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای حمایت از گونه‌های در معرض خطر انقراض، اجرای اقدامات حفاظت و احیای تالاب‌های استان، ارتقاء سخت افزاری و نرم افزاری یگان حفاظت با هدف ارتقای توان عملیاتی محیط‌بانان در مواقع بحران، تعمیر و تجهیز پاسگاه‌های حفاظتی، ارتقاء کمی و کیفی ایستگاه‌های سنجش آلودگی محیطی و تقویت ناوگان خودرویی اداره به منظور بهبود عملکرد پایش و کنترل در عرصه‌های طبیعی استان اشاره کرد.

مدیرکل محیط زیست آذربایجان‌غربی افزود: این اقدامات زیرساختی گام بلندی برای تحقق مأموریت‌های حفاظتی و ارتقای شاخص‌های محیط زیستی در استان محسوب می‌شود و برنامه‌ریزی‌های لازم برای تداوم این روند برای سال‌های آتی در دستور کار قرار دارد.