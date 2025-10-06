به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرماندار گتوند گفت: علی قباد نجفی از ساکنان روستای پل پرزین از توابع بخش مرکزی شهرستان گتوند، پنج هزار مترمربع زمین را برای توسعه گردشگری به دهیاری این روستا اهدا کرد.

محسن آقایی با اشاره به اینکه این اقدام در راستای توسعه گردشگری انجام شده است، ادامه داد: عملیات اجرایی ساخت مجتمع گردشگری پل پرزین به زودی توسط دهیاری این روستا آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: منطقه گردشگری پل پرزین گتوند با داشتن طبیعت چشم نواز و منحصر‌به‌فرد مکان مناسبی برای گردشگری و حضور گردشگران است.