چهره هایی از ایتالیا، روسیه و عمان و همچنین دو تن از ایران ترکیب داوران بخش بین الملل را تشکیل می دهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر امور بینالملل سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان گفت: ترکیب هیئت داوران بینالملل متشکل از پنج نفر شامل آندره مارتیک نونی از ایتالیا، سرگئی استروسوسکی از روسیه، جینان مهدی محمد از عمان، پوران درخشنده و غزل شاکری از ایران است. محمدرضا تشکری اضافه کرد: در بخش سیفژ که مربوط به نهاد بینالمللی فیلم کودک است، سه داور الساندرواستیوانُن از ایتالیا، آشوک کائول از هند و مهین جواهریان از ایران حضور دارند.
سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلمهای بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بینالملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان در حال برگزاری است.